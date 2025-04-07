Haliliye Belediyesi, Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Devteşti mahallelerinde yürüttüğü üstyapı çalışmaları kapsamında sokakları yeniliyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez mahallelerde yürütülen üstyapı çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla sahada aktif şekilde görev yapan Fen İşleri Müdürlüğü, kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla sokakları yeniliyor. Yaşam kalitesini artırmak ve mahallelerdeki altyapı çalışmalarının ardından üstyapı hamlesi ile konforlu yolları hizmete sunan ekipler, 3 mahallede çalışmalarını yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde Ahmet Yesevi, Devteşti ve Süleymaniye mahallelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bozuk, deforme olmuş ve vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen yollar, kilitli beton parke taşıyla onarılıyor. Ekiplerin özverili çalışmasıyla hem ulaşımı kolaylaştıran hem de mahallelere modern görünüm kazandıran üstyapı çalışmaları, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı Süleymaniye Mahallesi’nde yürütülen hizmetlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Murat Toprak, "Süleymaniye Mahallemizde, daha önceleri diğer kurumların altyapı çalışmaları olmuştu. Bu çalışmalardan sonra Haliliye Belediyemiz, mahallemizde kilitli beton parke ile üstyapı çalışmalarını başlattı ve şu anda çalışmaları da devam ediyor. Bu çalışmalardan dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a mahallem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Şükrü Akcan ise, "Haliliye Belediyesi Fen İşleri ekibi, mahallemizde parke taşı çalışmasını titizlikle yürütmektedir. Şu anda bizim tüm sokaklarımızda parke taşı işlemleri yapılmaktadır. Altyapı çalışmasının bitiminin ardından Haliliye Belediyesi Fen İşleri, mahallemizde eksiksiz bir şekilde çalışmasını yürütmektedir. Başka Mehmet Canpolat ve Fen İşleri ekibine mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, Haliliye Belediyesi’nin mahallelerin çehresini değiştiren çalışmaları periyodik program dahilinde sürüyor.