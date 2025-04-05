Aydın’ın Efeler ilçesinde ’bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek’ suçundan aranan ve hakkında 20 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ’bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek’ suçlarından aranan ve hakkında 20 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şüpheli Efeler ilçesinde yapılan fiziki takip sonucu kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.