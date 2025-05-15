Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Engelliler Haftası çerçevesinde özel eğitim öğrencilerine yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik çerçevesinde, özel eğitim öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Öğrencilerle birlikte yaya geçitlerinde duran araçlar üzerinde trafik denetimi yapılarak, sürücülere yayalara yol verme konusunda uyarılarda bulunuldu. Toplumun her kesiminde trafik bilincinin artırılması ve özellikle özel bireylerin trafik güvenliği konusundaki farkındalığının güçlendirilmesi amaçlanan etkinlik, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.