Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz başkanlığında, haftalık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitim müfettişleri başkanı, milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katıldığı toplantıda, Hakkari’deki eğitim öğretim çalışmaları ve okulların genel durumu gözden geçirildi. İl genelindeki eğitim faaliyetlerinin verimliliği, öğretmen ve öğrenci ihtiyaçları, okul altyapılarının durumu gibi çeşitli konular detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, Hakkari’deki okullarda karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların aşılması için yapılabilecek iyileştirmeler üzerinde duruldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, eğitimdeki kalitenin artırılması ve öğrencilerin en iyi şekilde eğitim alabilmesi için tüm paydaşların iş birliği içinde çalışması gerektiğini vurguladı. Yapılan değerlendirmelerde, özellikle uzaktan eğitim süreçlerinin etkileri, eğitim materyallerinin dağıtımı ve okul hijyen önlemleri gibi başlıklar da ele alındı.

Toplantı sonunda, eğitimdeki iyileştirmeler için yeni stratejiler belirlenirken, Hakkari’deki okulların daha verimli hale getirilmesi adına önemli kararlar alındı.