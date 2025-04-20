HAKKARİ (İHA) – Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD), 2025 yılı etkinlik programı kapsamında ikinci yürüyüşünü, Hakkari’nin saklı cennetlerinden biri olan Marunus Şelalesi’ne düzenledi.

İlkbaharın tüm canlılığının hissedildiği etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Sabah saatlerinde öğretmenevi karşısında buluşan doğa severler, rehberler Gülizar Harmancı ve Gıyaz Tatlı eşliğinde yola çıktı. Kato Dağı eteklerinde yer alan şelaleye yapılan yürüyüş boyunca kuş sesleri, açan dağ çiçekleri ve baharın taze kokusu katılımcılara eşlik etti. Yürüyüşün ilk molasında katılımcılar sabahın serinliğinde kara demlikte demlenen çay eşliğinde kahvaltı yaptı. Doğanın içinde yapılan bu geleneksel kahvaltı, katılımcılara şehrin stresinden uzak bir nefes alma fırsatı sundu.

Marunus Şelalesi’ne varan grup, doğanın sunduğu eşsiz manzaranın tadını çıkarırken halaylar çekip türküler söyledi. Şelalenin güçlü akışı ve dağ çiçeklerinin renk cümbüşü arasında hatıra fotoğrafları çekildi.