Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde 150 ton agrega üretim kapasitesine sahip olacak mobil konkasör tesisi kuruluyor.

Vali Ali Çelik, il özel idaresi bünyesinde Depin bölgesinde kurulum çalışmaları devam eden mobil konkasör tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette Vali Çelik’e, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ ile beraberindeki heyet eşlik etti.

Ziyaret sırasında Vali Çelik, faaliyete geçtiğinde saatte 150 ton agrega üretim kapasitesine sahip olacak mobil konkasör tesisinde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tesisin, temel ve alt temel altyapı malzemesi üretimi açısından bölgeye önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Vali Çelik, ayrıca daha önce hizmete alınan asfalt plentinde de incelemelerde bulunarak, çalışmaların mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tesislerde görevli personelle görüşen Vali Çelik, yürütülen çalışmalarda kolaylıklar dileyerek başarı temennilerini iletti.