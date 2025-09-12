Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle geliştirilen Elmas Programı kapsamında Melikgazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya katıldı.

Türkiye’nin üretim, nitelikli istihdam ve kalkınma hedefleri doğrultusunda büyük önem taşıyan bu programa iş insanları olarak her zaman destek vermeye ve sürecin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Fatih Erkan, çalıştayın hayırlı olmasını diledi. Erkan ayrıca, Türkiye genelinde yalnızca 13 okul arasına seçilen Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bu programa dahil edilmesinden büyük gurur duyduklarını ifade etti ve Elmas Programı’nın ülke için stratejik bir kazanım olacağını vurguladı.

Erkan ayrıca, çÇalıştayda katkılarından ötürü; Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş’a, Savunma Sanayi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş’a, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal’a ve ev sahipliğinden dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkürlerini sundu.