Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Türkiye’nin ilk gastronomi temalı yarı maratonu olan "Gurme Run" ile Gaziantep’in uluslararası tanıtımına katkı sunmaya hazırlanıyor.

HKÜ’nün lider paydaşlığında ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 14 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek etkinlik, kentin gastronomi ve spor turizmindeki gücünü uluslararası alanda görünür kılmayı hedefliyor.

Spor ve lezzetin buluşma noktası

Gurme Run, her yaştan sporseveri bir araya getirmeyi amaçlayan farklı koşu kategorileriyle dikkat çekiyor. Gurme Run kapsamında 13 Eylül’de çocuklara yönelik ücretsiz Kids Run ve

14 Eylül’de ise 5K, 10K, 21K (yarı maraton) ve 21K Relay (üçlü takım koşusu) kategorileri düzenlenecek. Katılımcılar, yarış rotası boyunca yerel lezzet durakları, kültürel miras noktaları ve müzikli eğlence alanlarıyla benzersiz bir deneyim yaşayacak. Koşu kit’lerinde sunulacak yöresel ürünler ve gastronomi rehberi sayesinde Gaziantep mutfağının eşsiz tatları keşfedilecek ve tanıtılacak.

"Gurme Run, tanıtım için eşsiz bir fırsat"

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, etkinliğin kentin tanıtımı ve öğrencilerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin yalnızca akademik başarılarını değil; sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini de önemsiyoruz. Bu kapsamda, paydaşı olduğumuz ‘Gurme Run’ Yarı Maratonu, Gaziantep’in UNESCO tescilli mutfağını, kültürel mirasını ve misafirperverliğini tüm dünyaya tanıtmak adına eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu önemli organizasyonda yer almanın ve paydaşı olmanın bizim için ayrı bir önemi daha var. Etkinlik süresince gönüllü öğrencilerimiz çeşitli alanlarda görev alacak; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyelerimizin desteğiyle öğrencilerimiz sporculara sağlık desteği sunarak hem topluma katkı sağlayacak hem de sahada değerli bir deneyim kazanacak" dedi.

HKÜ öğrencileri Gurme Run’da

HKÜ, etkinlikte 50 gönüllü öğrencisiyle aktif rol üstleniyor. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, bitiş alanında sporculara recovery (yenilenme) desteği sağlayarak, mesleki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirme fırsatı bulacak.

Bu katılım, HKÜ’nün şehirle bütünleşen ve topluma katkı sunan üniversite vizyonunun önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.