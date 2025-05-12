Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin doğa yürüyüşleri, Geyve’de bulunan Kılıçkaya Zirve Parkuru’nda deneyime dönüştü. Hafif yağmur eşliğinde 16 kilometre boyunca yürüyen doğa tutkunları, bin 500 rakımda doğa keşfine çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Doğa Yürüyüşleri programı Kılıçkaya Zirve parkuruyla devam etti. Geyve ilçesinde bulunan ve yaklaşık 16 kilometre boyunca devam eden parkurda, doğaseverler hafif yağmur eşliğinde, tabiatın içinde eşsiz bir deneyim yaşadı. Bin 500 metre rakımlı doğanın içinde kilometrelerce yürüyen doğa tutkunları, ilkbaharın renklerini ve Sakarya’da yeşilin tüm tonlarını keşfetti. Uzman rehberler eşliğinde egzersiz programıyla ısınma ve kas germe hareketleri yapan ekip, parkuru sorunsuz şekilde tamamlayarak hedefe ulaştı.