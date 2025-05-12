Maltepe metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, işten evine gitmek için Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nı kullanan Güner Yertek, Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçti. Merdivenlerden çıktığı sırada reklam panosunun üzerine düşmesi sonucu Güner Yertek başından yaralandı. Yertek, sorumlular hakkında şikayetçi olurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yürüyen merdivenlerden çıktığı sırada reklam panosunun bir anda düştüğü yer alıyor.