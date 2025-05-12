Sakarya Büyükşehir Belediyesi, eğlenceli ve öğretici etkinlikleriyle öğrencileri küçük yaşta sanatla, doğayla ve bilinçlendirici faaliyetlerle buluşturmaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, minik öğrencilerin hayal güçlerini geliştiren, doğayla iç içe olmalarını sağlayan ve çevre bilinçlerine katkı sağlayan etkinliklerini sürdürüyor. Hem bilinçlendiren hem de eğlendiren etkinliklerin son konukları Serdivan Neyyir Hanım Ortaokulu oldu. Minik öğrenciler için düzenlenen etkinliğin ilk bölümünde, Yeşilay Gençlik Merkezi ziyaret edildi. Gençlik Merkezi’nin resim atölyesinde hayal güçlerini tuvallere yansıtan minik hayalperestler, birbirinden güzel çizimler ortaya koyarak sanatla iç içe keyifli anlar yaşadı. Atölye etkinliğinin ardından düzenlenen seminerde öğrenciler ayrıca, Yeşilay’ın faaliyetleri hakkında bilgilendirildiler. Etkinliğin finali ise Millet Bahçesi’nde gerçekleşti. Millet Bahçesi’nin eşsiz doğasında düzenlenen oyunlarla hem fiziksel aktivite yaptı hem de arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Doğa ile iç içe geçen bu keyifli gün, çocukların hafızalarında güzel bir anı olarak yerini aldı.