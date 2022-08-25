Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Şehit Yaşar Kocabaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 42 K 4771 plakalı Fiat marka hafif ticari araç E.A.’ya çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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