Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halinde olan hafif ticari araç, bariyerleri aşarak 5 metre yükseklikten yan yola uçtu. Ters dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, bariyerleri aşarak 5 metre yükseklikten yan yola uçtu. Araç ters dönerken içinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle araç hurdaya dönerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA