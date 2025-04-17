Altıeylül Belediyesi eski Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın babası Hacı İbrahim Avcı hayatını kaybetti. Hacı İbrahim Avcı Dursunbey ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Altıeylül Belediyesi eski başkanı Hasan Avcı’nın babası Hacı İbrahim Avcı (76) evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hacı İbrahim Avcı bugün öğle namazı sonrası Dursunbey Çarşı camisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Hacı İbrahim Avcı’nın cenaze namazına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, eski belediye başkanları Zekai Kafaoğlu, Nurettin Güney, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, STK temsilcileri, Oda Başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Hasan Avcı ve ailesine çok uzun bir taziye kuyruğu oluştuğu ve baş sağlığı dilekleri iletildi.