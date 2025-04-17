Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), girişimcilere birçok alanda hibe desteği sağlıyor. TKDK aracılığıyla İzmir’de IPARD III Programı ile bir yılda yatırım tutarı 261.6 milyon TL olan 15 adet proje yaklaşık 154.5 milyon TL hibe desteği almaya hak kazandı.

IPARD III Programı; kırsalda sürdürülebilir kalkınmayı arttıran, yeni istihdam sağlayan ve ekonomik faaliyet düzeyinin yükselmesini hedefleyen destek programı 2024 yılından itibaren 81 ili kapsamaya başladı. Destek verilmeye başlandığı günden bugüne kadar ki süreçte TKDK vasıtasıyla İzmir İlimizde IPARD III Programı ile bir yılda yatırım tutarı 261.6 milyon TL olan 15 adet proje yaklaşık 154.5 milyon TL hibe desteği almaya hak kazandı. 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Manisa’da ise kurulduğu günden bugüne kadar desteklenen toplam 638 projeye 535 milyon lira, enflasyondan arındırılmış deflatörlü 2 milyar 183 milyon lira hibe ödemesi TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü tarafından yapıldı. Bu hibeler sayesinde Manisa’da yaklaşık 1 milyar 265 milyon lira, enflasyondan arındırılmış deflatörlü 4 milyar 166 milyon liralık yatırım yapıldı.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı çerçevesinde, süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten tarımsal işletmelerin, et veya süt işleme ve pazarlama, soğuk hava deposu, su ürünleri işleme pazarlama, bitkisel ürünlerin işlenmesi, arıcılık, zanaatkarlık ve yerel ürün işletmesi, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji gibi birçok sektörde girişimciler desteklemeler bulunuyor.

IPARD III Programı için çağrı takvimi

2025 yılı itibariyle TKDK, İzmir ve diğer illerde kırsal kalkınmayı destekleyecek yeni hibe programlarına başlıyor. Tarım, hayvancılık, gıda sanayi, yenilenebilir enerji, kırsal turizm ve işleme tesisleri gibi birçok sektörde sağlanacak hibeler, yerel girişimcilerin ve işletmelerin büyümesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Yayınlanan yeni takvimle birlikte TKDK, İzmir ve Manisa’da tanıtım faaliyetlerine hız verecek ve yeni başvurular için İzmir irtibat ofisi ve Manisa İl Koordinatörlüğü aracılığıyla rehberlik sunacak. TKDK destekleri, hem yerel kalkınma hem de tarımsal üretimin artırılması adına yatırımcılara önemli bir fırsat sunuyor.

TKDK İzmir İrtibat Ofisinden sorumlu TKDK Manisa İl Koordinatörü Murat Akın, detayları anlatarak TKDK’nın İzmir’in de dahil olduğu 81 ilde 2025 yılında yaklaşık 188 milyon avro hibe bütçesinden faydalanabileceğinin altını çizdi.

Hangi sektörler hibe alabilir?

Akın, desteklenen sektörleri açıklayarak, "TKDK tarafından tarım, hayvancılık, gıda sanayi, yenilenebilir enerji, kırsal alanlarda yapılacak gıda ve katma değerli ürünler ile otel, restoran, dinlence alanı gibi kırsal turizm tesisleri başta olmak üzere 17 sektörde mevcut ve yeni kurulacak olan işletmeler hibe yoluyla desteklenmektedir diye açıklamalarda bulundu.

Toplam 188 milyon Euro destek verilecek

Avrupa Birliği hibe destekli Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD III) bu çağrı kapsamında toplamda 188 milyon Euro destek sağlanacak.

Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Kurumu İzmir İrtibat Ofisi-Manisa İl Koordinatörü Murat Akın, "IPARD programı desteklerinden yararlanmak isteyen yatırımcıların proje kabul tarihlerinde projelerini hazırlayarak başvuru yapmalarını beklemekteyiz ayrıca yıl içerisinde 5 defa çağrıya çıkılacak. Bu takvime göre ilk olarak LEADER Yaklaşımı- Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması tedbiri kapsamında Nisan ayında çağrı ilanı yayımlanacak ve başvurular Haziran ayında alınacak. Toplam destek bütçemiz 50 milyon avro olacaktır." dedi.

Başvurular ile ilgili bilgiler

2025 yılı çağrı takviminin 25 Mart 2025 Salı günü açıklandığını belirten Murat Akın, "Desteklerimizi uyguladığımız il sayısı 19’dan 42 İle çıkmıştı. 2024 yılı itibariyle 81 ilde destek veriyoruz. Destek bütçemiz 785 milyon Euro olarak açıklandı. Kurumumuz destekleri doğrudan gelir desteklemesi veya sosyal yardım desteklemelerinden farklı olarak, proje ile birlikte yatırımcılarla buluşmaktadır. Desteklerimizden tüzel veya gerçek kişilerin yanı sıra üretici örgütleri veya kooperatifler pozitif ayrımcılık ile yararlanabiliyorlar. Tüm bunlarla İzmir ve Manisa’nın kırsal kalkınmasına destek olacağımıza inanıyor ve var gücümüzle çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Başvurularla ilgili bilgilere ulaşım

Avrupa Birliği hibe destekli Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD III) çağrısı için başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi TKDK’ nın resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebiliyor. Ayrıca, TKDK tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler yine kurumun internet adresinden takip edilmeli.

Tanıtım faaliyetleri

İzmir’in 30 ve Manisa’nın 17 İlçesinde Nisan ayı itibariyle tanıtım etkinlikleri yapılacakz. Destekler 2024 yılı itibariyle İzmir’de uygulanmaya başladı. Yatırımcılar İzmir’de kurulan irtibat ofisine proje teslim edebilecek veya bilgi almak için görüşebilecekler.

İl Koordinatörü Murat Akın son olarak, "Biz istiyoruz ki güzel projeleri olan herkes destek alsın. Bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 25 bin tane projeye destek verdik. Bunun 638 tanesi Manisa’daydı. Sadece 2024 yılında İzmir’de ülke ekonomisine 260 milyon TL’lik bir destek sağladık. Bundan sonraki süreçte de destek vermiş olduğumuz sektörlerin gelişmesine ve yeni iş olanakları oluşturularak istihdamın artırılmaya devam etmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. " sözlerini kullandı.