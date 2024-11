Manisa’da, Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nin hazırladığı 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları büyük beğeni topladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü kutlanan Öğretmenler Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi tarafından hazırlanan programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müdürü Samet Güleryüz’ün açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, "Bugün burada, ’muallim’ unvanının haşmetini, ’terbiye-i insaniye’ vazifesinin kutsiyetini idrak etmek için toplandık. Bugün, yüce bir mesleğin, insanlık tarihindeki en kadim yolculuğun kahramanlarını anmak üzere bir aradayız. Milletin kaderine istikamet veren, maziden atiye köprüler kuran öğretmenlerimizin günü bugün. Büyük ve güçlü Türkiye ideali ile; Yolu bilinmez, haritada gösterilmez, hayal dahi edemediği mekânlarda, tahayyül sınırlarını alt üst eden bir şevkle, aşkla çalışan ve sadece öğrencilerini düşünen, tarifi kâbil olmayan pâyeye haiz öğretmenlerimize şükranlarımızı sunmak için bir aradayız. Öğretmenlik, sadece bilgi aktarmak değildir; bir gönül mimarlığıdır. Bir çocuğun kalbinde umut, zihninde ise hakikat inşa etmektir. Sizler, kaleminizle cehalete meydan okuyan, sabrınızla fidanları koca birer çınara dönüştüren münevverlersiniz. Alelade bir meslek değildir öğretmenlik; o, bir hilkat sanatı, bir gönül mühendisliğidir. Sınıf dediğiniz mekân, aslında bir diriliş ocağıdır. Ve ocağın ateşi, öğretmenin yüreğindeki hardır. Her bir çocuğun gözünde, bu milletin yeniden doğuşunun müjdesi saklıdır. Yorulacağız belki, belki yılgınlık hissedeceğiz, ama unutmayın ki her çabamız, bu milletin alnına altın harflerle kazınan bir zafer nişanesidir. Unutmayalım ki bir milletin asıl zaferi, yalnızca savaş meydanlarda değil, zihinlerde kazanılandır. Bizleri bu topraklarda güçlü ve hür kılan, sadece askerlerimizin cesareti değil, öğretmenlerimizin sabrı ve dirayetidir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, ’Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.’ derken, ’fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesilleri inşa etmek için öğretmeni merkeze almıştır. Bugün bizlere düşen, Türkiye Yüzyılını inşa ederken, nesillerimizi sadece bilgiyle donatmak değil, aynı zamanda kalp ve vicdan iklimine de yön vermektir. Maarif modelimiz, evlatlarımızı ilimde rehber, ahlakta sarsılmaz, adalette şaşmaz kılmayı hedeflemektedir. Her birimiz, bu kutsal davanın birer sancaktarıyız. Zaman bendedir ve mekân bana emanettir, Kim var diye seslenilince, sağına, soluna bakmadan; ben varım’ diyen bir gençlik tahayyülüdür hedefimiz. Sevgili Peygamberimizin ’Şüphesiz ki ben güzel ahlakı tamamlamak için bir muallim olarak gönderildim’ hadisindeki sırra benzetilmiş olmanın mutluluğu ile kaleminiz daim olsun, yüreğinizdeki irfan ateşi hiç sönmesin! Öğretmenler Günümüz Kutlu olsun" dedi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da yaptığı konuşmada 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Vali Özkan, “Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu uğurda ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Öğretmenlerimize minnettarız. Öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz” dedi.

Yeni öğretmenler yemin etti emeklilere belge verildi

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Ardından Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sahnelendi. Öğretmenler Günü özel programının sonunda emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de, Başöğretmen Atatürk’ün izinde, sevgiyle geleceği inşa eden tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.