Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir bankanın tuvaletinde başından silahla vurulmuş halde bulunan güvenlik görevlisi hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tepe Mahallesi’ndeki bir banka şubesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçici görevle Marmaris’e gelen 26 yaşındaki güvenlik görevlisi Yaşar Batın Sıvacı, sabah işe geldikten sonra personelin kullandığı tuvalete girdi. Kısa süre sonra içeriden silah sesi duyuldu. Silah sesini duyan banka çalışanları ve müşteriler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri başından silahla vurulmuş ve ağır yaralı halde bulunan güvenlik görevlisine ilk müdahalesini yaparak ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisi Sıvacı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.