SAMSUN (İHA) – Gürcistan’dan gelen, aralarında doktorların da bulunduğu 16 kişilik sağlık grubu, Samsun’daki özel bir hastanede 1 gün geçirerek burada uygulanan yöntemleri ve işleyişi gözlemleme fırsatı buldu.

Medicana International Samsun Hastanesi, aralarında doktor, hemşire, sağlık memuru ve tıp öğrencileri bulunan 16 kişilik heyeti ağırladı. 1 tam günü hastanede geçiren Gürcü sağlık çalışanları; hasta bakım hizmetleri, poliklinikler, ameliyathaneler, servis, yoğun bakım ve tüm birimleri yerinde görerek Türk uzmanlardan bilgi aldı.

Gürcü sağlık çalışanlarını Samsun’da ağırlamaktan memnun olduklarını ifade eden Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu, "Bu ziyaretin hem misafirlere hem de bizlere olumlu yansımasını umut ediyorum. Gürcistan’la bir bağımız var. 2 ofisimizle Batum ve Tiflis’te hizmet veriyoruz. Bugünden sonra birlikteliğimiz güçlenerek devam eder diye umuyorum. Medicana International Samsun Hastanesi, bölgenin en büyük hastanelerinden biri. 250 yatak kapasiteli hastanemizde organ nakli hariç tüm ameliyatların yapıldığı bir hastaneyiz. 800 çalışanımız var ve bunların 100’ü doktor kadrosunda yer alıyor. 108 yoğun bakım yatağımız var. Kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, beyin cerrahisi, onkoloji, göz, üroloji, ortopedi, plastik cerrahi, kulak, burun ve boğaz, göğüs cerrahisi ve göğüs hastalıkları bölgede en güçlü olduğumuz branşlar. Bunların dışındaki tüm branşlarda da kabul gören bir hastaneyiz. Medicana olarak yurt dışında da Bosna-Hersek’in yanı sıra İngiltere’de Londra ve Manchester’da hastanelerimiz var. Tıbbın en üst teknolojisini kullanan, sağlıkta dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip edip anında kendi bünyesinde uygulamaya sokan gelişime çok açık, değişimi yakından takip eden ve bu kapsamda da Türkiye’nin en gelişmiş hastanesiyiz" dedi.

Ziyaretin sonunda Gürcü heyeti de kendilerine olan yaklaşım ve nezaketten memnun kaldıklarını, hastane yönetimine güzel ev sahipliği ve bilgi aktarımı için teşekkür ettiklerini ifade ettiler. Armutlu da ziyaretten memnun kaldıklarını ve yeni heyetlerin de ilerleyen günlerde hastanelerine gelebileceklerini sözlerine ekledi.