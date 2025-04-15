Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜNEŞDER), 3. Olağan Genel Kurulu’nu İstanbul’da gerçekleştirdi. Üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen genel kurulda, derneğin yeni yönetim kurulu belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Tek liste ile gidilen seçimlerde, geçtiğimiz dönemde yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Mehmet Özer, oybirliği ile GÜNEŞDER’in yeni başkanı olarak seçildi. Özer, başkanlık görevini Serdar Ekiz’den devraldı.

GÜNEŞDER’in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Prof. Dr. Mustafa Tırıs, Barış Ergun, Dr. Ethem Sefa Kaya, Av. İlker Güler, Serdar Ekiz, Oruç Burak Kavuncu, Armağan Güney, Cem Ovacık ve Engin Örüç.

YATIRIMCILARININ GÜÇ BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Görevi devralan Başkan Mehmet Özer, yaptığı değerlendirmede, 2012 yılından bu yana faaliyette olan lisanssız güneş enerjisi sektörü yatırımcılarının tek bir çatı altında güç birliği oluşturmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye’nin elektrik üretiminde kurulu gücün 2024 yıl sonu itibarıyla toplam 115,3 gigavat (GW) olarak hesaplandığını ve bu kurulu gücün %17’sinin güneş enerjisinden oluştuğunu belirten Özer, yenilenebilir enerji yatırımları içinde en hızlı artışın güneş enerjisi yatırımlarında yaşandığına dikkat çekti.

Özer, “Toplam kurulu güç kapasitesi son beş yılda yüzde 26 artarken, yüzdesel olarak en çok artış güneş enerjisinde gerçekleşti. Yıllık yüzde 26,7 bileşik büyüme hızıyla, güneş enerjisi kurulu güç kapasitesi 13,6 GW artarak 19,6 GW’a ulaştı” ifadelerini kullandı.

LİSANSLAMA SORUNLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Özer, güneş enerjisi sektöründeki bazı yasal düzenlemelerin sektörün önünü görmesini engellediğini belirterek, dernek olarak bu alanda çalışmalarını artıracaklarını ifade etti. Özer ‘’ Yaklaşık 6800 MWe’lik kapasitesi olan GES yatırımcısının YEKDEM sonrası lisanslama ile ilgili sorunlarının çözülmesi konusunda takipçi olacağız’’ dedi.