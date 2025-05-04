Eskişehir’de baharın gelmesi ve havanın ısınması ile birlikte kış boyunca sakin kalan cadde yeniden hareketlendi.

Eskişehir’de havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar kentin en işlek caddelerinden biri olan Hamamyolu Caddesi akın etti. Güneşli ve ılık havayı fırsat bilen vatandaşlar keyifli vakit geçirdi. Dükkanların olduğu caddede kalabalık artarken esnafın da yoğunluktan memnun olduğu görüldü. Birkaç gündür soğuk havaların etkili olduğu şehirde güneşli havanın yüzünü göstermesiyle dışarı çıkan vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Eskişehir’in merkezinde bulunan bu alan, hem yerli halkın hem de turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.