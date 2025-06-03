Gümüşhane’de Haziran ayının ilk günlerinde etkili olan yağmur, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışına dönüştü.

Şehir merkezinde sağanak şeklinde etkili olan yağmur, 2 bin 700 metre rakımlı Karakaban zirvesinde ve çevresindeki yaylalarda kar olarak yağdı.

Yüksek rakımlı bölgelerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Karakaban zirvesi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Aralıklı kar yağışının sürdüğü bölgede Taşköprü, Sarıtaş ve Camiboğazı yaylaları da Haziran ayında yağan karla karşılık yağmurla kış mevsimini aratmadı.

Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü bölgede vatandaşlar Haziran ayında kar yağışını şaşkınlıkla karşılarken cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.