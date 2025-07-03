Torul ilçesindeki Çit Deresi mevkiinde 10 bin kırmızı benekli alabalık doğayla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gen kaynaklarının korunması, yerli türlerin tanıtılması ve farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen proje dahilinde, doğal ortamından alınarak üretilen kırmızı benekli alabalıklar yeniden doğal yaşam alanlarına salınıyor. Bu kapsamda Torul ilçesine bağlı Çit Deresi mevkiinde düzenlenen alabalık salımı programına Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Torul Kaymakamı Koray Çelik, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri katıldı. Etkinlikte 10 bin adet kırmızı benekli alabalık doğal yaşamına bırakıldı.

"Kaçak avcılık yapanları ihbar edin"

Programda konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, kırmızı benekli alabalıkların doğal habitatta büyüyerek varlığını sürdürebildiğini belirterek, bilinçsiz ve yasak avcılığın önlenmesi gerektiğini vurguladı. Vali Baruş, "Bu bıraktığımız yavrular doğal habitat içerisinde varlıklarını sürdürerek önemli büyüklüklere ulaşıyor. Ve bu büyüklüğe ulaştığı takdirde de varlığını devam ettirme şansı daha fazla artıyor. Bilinçsiz avcılıktan uzak durmamız lazım. Yani derelerde bir takım ekipmanlar kullanarak balıkları katletmek, toplu avcılık yapmak bunlar yasak usuller. Sadece olta balıkçılığına izin veriliyor. Olta balıkçılığında da sadece kişisel ihtiyacımız için bunlara izin veriliyor. Onun dışında ticari bir amaçla bunu yapmak yasak. Biz istiyoruz ki derelerimiz hep kırmızı benekli alabalıklarla dolsun. Ama bunu yapmamız için de vatandaşlarımızın bilinçli olması lazım. Kaçak avcılık yapanlara, bu şekilde yasak avlanma usulü uygulayanlara lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, jandarmaya ihbar etsinler. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü’müze ihbar etsinler. Gerekli müdahaleleri yapacağız. Doğamızı güzel bir şekilde korursak buradaki endemik hayatta canlı bir şekilde varlığını devam ettirecektir" dedi.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Gümüşhane genelinde Çit, Dağdibi ve Balahor derelerinden alınan anaç balıklar kullanılarak yavru üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen kırmızı benekli alabalıklar tekrar bu derelere salınarak doğal döngü destekleniyor. 2012-2023 yılları arasında kent genelinde toplam 332 bin adet kırmızı benekli alabalık doğaya bırakılırken, 2024 yılında 30 bin adet, 2025 yılı için ise 20 bin adet balığın doğaya salınması planlanıyor.