Gümüşhane’de olası kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) afetlere yönelik müdahaleleri daha etkin kılmak için tatbikat gerçekleştirildi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde Gümüşhane Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen tatbikata 40 sağlık personeli ile Gümüşhane Üniversitesi’nin ilgili bölümlerinde eğitim gören 10 öğrenci katıldı.

Tatbikat senaryosuna göre bir maden ocağında siyanürden etkilenen 3 işçi ekipler tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi’nin KBRN servisine getirildi. Koruyucu özel kıyafetler giyen ekipler tarafından siyanür zehirlenmesi yaşayan işçilere dekontaminasyon işlemi yapıldı. Daha sonra izolasyon odasına alınan yaralılar tedavilerinin sürmesi için servise alındı.