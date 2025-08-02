Bodrum’un Gümbet Koyu’nda yaşanan çevresel sorunlara ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımlar sonrası Bodrum Otelciler Derneği (BODER) yazılı bir açıklama yayımladı. Dernek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapma gereği duyulduğunu belirtti.

BODER tarafından yapılan açıklamada, Gümbet Koyu’nda faaliyet gösteren otellerin çevresinde meydana gelen rögar tıkanıklığı ve teknik arızanın bazı sosyal medya paylaşımlarında doğrudan otellere atfedildiği belirtilerek, bu durumun ilgili işletmeleri zan altında bıraktığı ifade edildi. Teknik arızanın, bölgedeki terfi istasyonunda meydana gelen sorundan kaynaklandığına dikkat çekilen açıklamada, ilgili kurum olan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (MUSKİ) hem yazılı hem sözlü olarak gerekli bildirimlerin yapıldığı kaydedildi. Söz konusu işletmenin yaşanan durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdiği ve çözüm sürecini geç saatlere kadar titizlikle takip ettiği belirtilirken, BODER olarak sürecin takipçisi olunduğu ve benzer altyapı sorunlarının hızlı ve kalıcı bir şekilde çözülmesi için yetkililerle iletişim halinde kalındığı vurgulandı.

Açıklamanın devamında, "Bodrum turizmi hepimizin ortak değeri. Çevreye saygılı, sürdürülebilir bir turizm anlayışının devamı için tüm üyelerimizle birlikte hassasiyetle çalışıyoruz" denilerek, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda eksik ya da yanlış bilgilerin yayılmasının Bodrum’un imajına zarar verebileceğine işaret edildi.