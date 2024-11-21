Atletizmde Türkiye çapında derecelere imza atan Gülşen Acar, Çaycuma’da düzenlenen 4. Yol Koşusu’na katılarak memleketine döndü.

Aslen Çaycumalı olan ve şu anda İzmir’de yaşayan Acar, sporculuk kariyerine lise yıllarında başladı. Çaycuma Lisesi’nde okuduğu yıllarda atletizmde ilçe ve il birincilikleri kazanarak adını duyuran sporcu, Türkiye dereceleriyle de büyük başarılar elde etti. Düzenlenen organizasyona ilişkin memnuniyetini dile getiren Gülşen Acar, etkinliğin yüksek katılımla gerçekleştiğini ve misafirlere gösterilen ilgi ve alakanın çok iyi olduğunu belirtti. Ufak aksaklıklara rağmen genel anlamda başarılı bir etkinlik olduğunu ifade eden Acar, “Yıllar sonra ilçemde yeniden birincilik almak beni çok mutlu etti. Bir sonraki etkinliği sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Çaycuma’da atletizmin gelişimine katkı sağlayan bu etkinlikte yer alan Acar, sporculuk kariyerini İzmir’de aktif bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.