Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Nizip Spor Kulübü’nün düzenlediği birlik ve beraberlik programına katılarak kulüp ve sporculara verdiği destek mesajlarını yineledi.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, programda yaptığı konuşmada Nizipspor’un gelişmesi için hem maddi hem de manevi açıdan her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Sporun, ilçede gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından büyük öneme sahip olduğuna vurgu yapan Doğan, “Nizip’in adını daha geniş bir alanda duyurmak için sporun her branşına destek olacağız. Nizip Spor Kulübü, bu anlamda önemli bir misyon üstleniyor ve biz de belediye olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Doğan, birlik ve beraberlik içerisinde Nizipspor’un hedeflerine ulaşacağından emin olduğunu dile getirerek, takıma destek veren iş adamlarına da ayrıca teşekkür etti.

Nizipspor Kulübü Başkanı Hamza Dörtbudak ve yönetimi de Başkan Doğan’a verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini sundu.