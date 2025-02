Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) toplantısına katıldı. Toplantıda Şanlıurfa’yı "ilklerin şehri" olarak tanıtan Gülpınar, katılımcıları Şanlıurfa’nın eşsiz atmosferini keşfetmeye ve bu zengin mirası sıcak sohbetlerle birlikte paylaşmaya davet etti.

Barselona’daki Catalonia Barselona Plaza Otel’de düzenlenen toplantıya, ‘Kültür Elçisi’ olarak katılım sağlayan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’a UCLG-MEWA Genel Sekreteri ve WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Elif Esra Önal da eşlik etti.

Bu yıl "Yerel Yönetimler ve Gençlik Geleceği Şekillendiriyor" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, yerel yönetimler için önemli bir diyalog ve iş birliği platformu sundu. Toplantıya katılan diğer önemli isimler arasında Köln Belediye Başkan Yardımcısı Andreas Wolter, ICLEI Direktörü Yunus Arıkan, UCLG Asya ve Pasifik Bölgesi Genel Sekreteri Dr. Bernedia Tjandradewi, Fas Şafşavan Şehri Belediye Başkanı Mohamed Sefiani ve UCLG Kültür Komitesi Direktörü Jordi Pascual yer aldı. Toplantı, yerel yönetimlerin küresel sorunlara çözüm üretme gücünü daha iyi anlama fırsatı sundu.

Toplantıda Fransızca konuşma yapan Gülpınar, Şanlıurfa’dan, Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda UCLG MEWA Kültür elçisi olarak toplantıya katılmaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek, "Bugün burada, küresel gündemin yerelleştirilmesi ve kültürün bu süreçte daha fazla dikkate alınmasının gerekliliğini konuşmak üzere toplandık. Benim, aynı zamanda UCLG MEWA Kültür Büyükelçisi olarak uluslararası arenada kültürümüzü ve mirasımızı temsil etme görevim, bu konuda ne denli kararlı olduğumuzun ve inancımızın en önemli göstergelerinden biridir. Bu görev, bizi sadece yerel değil, küresel düzeyde de sorumluluk sahibi kılmakta, kültürümüzü ve değerlerimizi dünyanın dört bir yanına taşımamız için bizleri sürekli yeni projelere ve iş birliklerine itmektedir" dedi.

Gülpınar Şanlıurfa’yı ‘ilklerin şehri’ olarak tanıttı

Yerel diplomatik ilişkiler geliştirerek, Şanlıurfa’yı dünyaya tanıtma çabalarını hız kesmeden sürdüren Başkan Gülpınar, konuşmasında Şanlıurfa’yı ‘ilklerin şehri’ olarak tanıttı.

Giderek daha fazla birbirine bağlı bir dünyada yaşadığımızı vurgulayan Gülpınar, "Küresel gündem, ekonomik kalkınmadan iklim değişikliğine, eğitimden sağlığa kadar pek çok önemli konuyu şekillendiriyor. Ancak, bu geniş perspektif içerisinde yerel kültürlerin, geleneklerin ve toplulukların özgün ihtiyaçları çoğu zaman göz ardı ediliyor. İşte bu yüzden, küresel gündemi yerelleştirmek; sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin anahtarıdır. Şanlıurfa, tarihin ve kültürün kesişim noktasında yer alan, 12 bin yıllık köklü geçmişiyle "İlklerin Şehri" olarak anılan eşsiz bir kenttir. Göbeklitepe gibi dünya tarihine ışık tutan ören yerlerine ev sahipliği yapan bu şehir, insanlığa mesaj verecek derinlikte bir birikime sahiptir. Bu kadim zenginliğimiz, sadece geçmişin bir yansıması değil, aynı zamanda geleceği şekillendiren, uluslararası arenada fark oluşturacak bir miras olarak da önem taşımaktadır" diye ifade etti.

"Şanlıurfa Medeniyetin beşiği ve insanlığın ortak mirasının yaşatıldığı kutsal bir coğrafyadır"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Küresel gündem sadece ekonomik büyüme ve teknolojik gelişmelerden ibaret olmamalıdır" diyerek, konuşmasında, "Özellikle iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları gibi alanlarda yerel toplulukların gerçek ihtiyaçlarını, örneğin tarımda yaşanan kuraklık gibi yerel zorlukları göz önüne alan özel çözümler geliştirilmelidir. Şanlıurfa halkı, yerel ekonomik yapısı ve kültürel değerleriyle, bu anlamda küresel çözümlerin yerelleştirilmesinin önemini en iyi şekilde ortaya koymaktadır. Kültür, her topluluğun kimliğini belirleyen, yaşamın her alanına nüfuz eden temel bir unsurdur. Şanlıurfa’nın mutfağı, müziği, geleneksel el sanatları ve kutsal mekanları, yalnızca birer gurur kaynağı değil aynı zamanda bu şehrin ruhunu ve yaşayan insanını tanımlayan vazgeçilmez öğelerdir. Ayrıca yerel ‘sıra gecelerimizle’ UNESCO tarafından da müzik şehri olarak tanınan Şanlıurfa, zengin müzik kültürünü ve özgün geleneklerini gün yüzüne çıkarmaktadır. Kültür, geçmişi korumakla kalmaz, geleceği de şekillendirir. Bu yüzden, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) gibi küresel çerçevelerde yer alan kültürel mirasın ve yerel geleneklerin korunması, hepimizin ortak sorumluluğudur. Uluslararası kuruluşlarla sürekli temas halinde, ortak projeler ve tecrübe paylaşımlarıyla, Şanlıurfa’nın kadim mirasını tüm dünyaya aktarmayı sürdürüyoruz. Her platformda, insanları kadim şehrimizde, adeta bir açık hava müzesi olan sokaklarımızda ve tarihi ören yerlerimizde keşfedilmemiş gizemlerin izinde yürümeye davet ediyoruz. Bu, yerel yönetimlerin ve toplulukların küresel arenada ne denli güçlü ve etkili olabileceğinin canlı bir örneğidir. 2030 Gündemi’nin son beş yılına girerken, küresel sorunları çözecek somut adımlar atmanın ve yerel ihtiyaçları küresel politikalara entegre etmenin tam zamanı olduğuna inanıyorum. Gelin, yerel sesimizi daha gür duyurmak için el ele verelim. Ortak aklımızı, enerjimizi ve kültürümüzü, geleceğe taşıyacak adımları hep birlikte atalım. Şanlıurfa, sadece bir şehir değil, medeniyetin beşiği ve insanlığın ortak mirasının yaşatıldığı kutsal bir coğrafyadır. Göbeklitepe ve diğer kültürel zenginliklerimiz, geçmişimizin en kıymetli miraslarıdır. Bu mirası sadece korumakla kalmıyor, aynı zamanda tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz. Sizleri, kadim şehrimiz Şanlıurfa’nın eşsiz atmosferini keşfetmeye ve bu zengin mirası, sıcak sohbetlerle, birlikte paylaşmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, büyük değişimler küçük adımlarla başlar ve bu adımları atan bizleriz. Teşekkür eder, saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.