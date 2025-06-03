Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatmak ve modern şehircilik anlayışıyla yol ağını genişletmek amacıyla, Haliliye Kaymakamlığı yanında başlattığı yeni bulvar projesinde asfalt serimine başladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Paşabağı Mahallesi’nde 400 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde yeni bir bulvar kente kazandırılıyor. Projenin ilk aşamasında zemin düzenleme çalışmaları başarıyla tamamlanırken, ekipler ikinci aşamaya geçerek sıcak asfalt serimine başladı. Yeni bulvar, hem Haliliye Kaymakamlığı çevresindeki trafik akışını rahatlatacak hem de bölgeye estetik ve işlevsel bir değer katacak. Genişliğiyle dikkat çeken bulvar, çift yönlü ulaşım imkânı sunacak şekilde planlandı.

Bulvar çalışmasına ek olarak, Haliliye Kaymakamlığı önünde bulunan mevcut yolda da kapsamlı bir yenileme çalışması yürütülüyor. 260 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki alanda parke taşlarının sökümü sürerken, bu alanda da asfaltlama yapılması planlanıyor. Böylece hem estetik hem de konfor açısından daha modern bir yol standardı oluşturulacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye başta olmak üzere tüm ilçelerde yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin planlı şekilde devam edeceğini duyurdu.