Mersin Büyükşehir Belediyesince, Gülnar ilçesindeki Belediye Caddesi ile Atatürk Caddesi yapılan çalışmalarla yenilendi.

Vatandaşlara en konforlu yolları sunmak için gece-gündüz çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, taleplere en kısa sürede dönmeye devam ediyor. Her ihtiyaca uygun çalışmalar yapan belediye ekipleri, Gülnar’ın en işlek caddesinin çehresini de değiştirdi. Gülnar’da Belediye Caddesi ile Atatürk Caddesini gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, esnafın ve yurttaşların alt yapı çalışmalarından yıpranmış yolun yapılması talebine en hızlı şekilde dönüş yaptı. İlçenin caddelerinde bizzat tespitte bulunan ve ekipleri yönlendiren Seçer, bir hafta gibi kısa sürede Gülnarlıların taleplerinin hayata geçirilmesini sağladı.

“Gülnar ilçemizde hizmetlerimiz devam edecek”

Gülnar Koordinasyon Şube Sorumlusu Volkan Dinç, Belediye Caddesi ile Atatürk Caddesinin 2024-2025 yılı programında olduğunu belirterek, “Altyapı kurum kazılarını bekliyorduk. Vahap Başkanımızın yönlendirmesiyle gerekli kurumlarla görüşerek süreci hızlandırdık. Bu bağlamda Aşağı Çarşı ve Yukarı Çarşının asfalt dökümünü gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Esnaf da memnuniyeti sürekli dile getiriyor. Gülnar ilçemizde hizmetlerimiz devam edecek” dedi.