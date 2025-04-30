Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesinde temizlik ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde yapılan kapsamlı temizlik faaliyetlerinin yanı sıra, halk sağlığını tehdit eden zararlılara karşı da yoğun bir ilaçlama programı uygulanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar’da gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmalarla vatandaşların hijyen ve yaşam konforunu artırmayı hedefliyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı çevre koruma ekipleri, Gülnar’da vatandaşların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması için temizlik ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, değişen iklim şartları göz önüne alınarak fare, sinek, uçkun ve larva gibi zararlılarla mücadele amacıyla ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Öte yandan mezarlıklarda tel örgü, sundurma yapımı, bakım-onarım, defin ve taziye hizmetleri planlı şekilde devam ederken, kilitli parke döşeme işlemleri de büyük ölçüde tamamlandı.

Gülnar Koordinasyon Şube Müdürlüğü ilaçlama sorumlusu İsa Levent, düzenli aralıklarla ilaçlama ve temizlik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Gülnar halkına daha sağlıklı bir çevre sağlamak için çalıştıklarını belirten Levent, "Hava şartları doğrultusunda larva, haşere, sivrisinek, uçkunla mücadeleye gece gündüz devam ediyoruz. Bölgelere ve hava sıcaklıklarına göre 10-15 günde bir; havuz, logar ve dere çevresi gibi bölgeleri ilaçlıyoruz" diye konuştu.

Saray Mahallesi Muhtarı Ahmet Karabulut da Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği çalışmalarının ilçeye değer kattığını belirtti. Önlemlerin zamanında alındığını vurgulayan Karabulut, "İlaçlama konusunda çok memnunuz. Bunun dışında araçlar yolları süpürüyor ve suluyor. Mezarlığın da yeni bakımı yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ilçemize değer kattı" dedi.

Çukurkonak Mahallesi Muhtarı Mahir Miri ise Büyükşehir Belediyesinin bölgeye her anlamda çok fazla katkı sunduğunu kaydetti.