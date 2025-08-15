Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde öğretmenler ve konukların ağırlandığı öğretmenevi, kapsamlı yenileme çalışmalarıyla baştan aşağı yenileniyor.

Güçlükonak Kaymakamı Semih Memiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakkı Turğut ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Projenin kısa sürede tamamlanacağını belirten Kaymakam Memiş, "Amacımız, öğretmenlerimize ve misafirlerimize modern ve konforlu bir tesis sunmak" dedi.

Yenileme kapsamında binanın iç ve dış cepheleri elden geçirilirken, donanım ve hizmet standartlarının da yükseltilmesi planlanıyor. Çalışmaların bitmesiyle, ilçe sosyal yaşamına önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.