Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSOMEM), Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mevcut durum ve yürütülen çalışmaların ele alındığı bilgilendirme toplantısı, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kilis Valisi ve Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, geçmiş dönem Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hakan Aslansoy, Polateli Şahinbey OSB Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, Polateli Şahinbey OSB Müdürü Abdülkadir Tanrıaşkı, GSO Meclis Üyesi Hakan Çakıcı, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Mehmet Murat Sakar, kurum yetkilileri ve firma temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kilis Valisi ve Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Şahin, Polateli Şahinbey OSB’nin bölge ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Bu proje sadece Kilis ve Gaziantep’in değil, tüm bölgenin sanayi altyapısını güçlendirecek stratejik bir adımdır. Altyapı çalışmalarında büyük ilerleme kaydettik ve yatırımcıların ilgisi her geçen gün artıyor. Bugüne kadar tahsis edilen parsellerde yatırım yapacak firmalar tekstil ve gıda ağırlıklı sektörlerde üretimde bulunacaklar. Bölgemizde fabrika inşaatını tamamlamış ve üretim yapmaya başlamış olan 1 firmamız bulunmaktadır. 2 firma fabrika inşaatına başlamış olup; başlamak isteyen 10 adet firma da yapı ruhsat başvurusunda bulunmuştur. İlk etapta 31.630 metrelik yol inşaatında 31.549 metrelik çalışma yapılmış olup, dere geçişlerindeki 8 adet menfez yapısı da tamamlanmıştır. Ayrıca 6 tane terfi merkezi ve 15 km’lik içme su hattıyla, Afrin Çayından Kilis Polateli Şahinbey OSB alanımıza su temini sağlanacaktır. Amanos Tünel Yolu Projesi kapsamında OSB’mizin raylı sistem ve nitelikli karayolu bağlantısı sağlanmış olacak, İskenderun Limanına olan mesafemiz 87 kilometreye düşecektir. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, Gaziantep Sanayi Odamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur da yaptığı konuşmasında, Gaziantep ve Kilis’in birlikte bir organize sanayi bölgesini yapmalarının hem iki il hem de bölge ekonomisi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep ile Kilis’in kardeş iller olduğunu, iki ili çok daha iyi noktalara taşımak hedefiyle yürütülen bütün projelerin çok değerli olduğunu söyledi. Şahin, Polateli Şahinbey OSB ve tamamlandığında İskenderun Limanı’na kesintisiz ve hızlı bir ulaşım sağlayacak olan Amanos Tüneli Projesi’nden örnekler vererek bu iki projenin Gaziantep, Kilis ve tüm bölgeye değer katacağını ifade etti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, "Polateli Şahinbey OSB, iki ilin birlikte gerçekleştirdiği ülkemizin tek ve en büyük organize sanayi bölgesi projesidir. OSB genişleme sahası ile birlikte 45 milyon metrekareye kadar büyütülme imkanına sahiptir. Bölgemizde büyük bir özveriyle çalışmalar sürmektedir. Bu bölgede amacımız, firmalarımızın makul fiyatlarla üretim yapabilecekleri arsa ve üretim tesislerine kavuşmalarıdır. Bazı firmalarımız fabrika yapımına devam ediyor ve bir firmamız da fabrikasını kurarak üretim yapmaya başladı’’ dedi.

Bölgenin 6. bölge teşvikleri kapsamında yer almakta olup, çok önemli imkanlar sunduğunu dile getiren Adnan Ünverdi, "Bu projeyle eşgüdümlü olarak Hassa-Dörtyol Tünel Projesi yürütülmektedir. Proje ile bölgemizden İskenderun Limanı’na olan mesafemiz 87 kilometreye düşecektir. Amanos Tünel Projesi’nin büyük bir aksilik olmazsa temmuz ayında yapımına başlanması beklenmektedir. Yürütülen çalışmalar, Kilis ve Gaziantep ile birlikte tüm bölgenin kalkınmasında önemli rol üstlenecektir. Suriye’de başlayan yeni dönemle birlikte, sınırın öbür tarafına en yakın üretim ve tedarik merkezi yine bu bölgemiz olacaktır. Bu vesile ile Valilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Polateli Şahinbey OSB yönetimine, emeği olan herkese ve bugün programımıza katılan değerli yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi.