Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir. Gezi olayları vari provokasyon girişimleri sahiplerinin ellerinde patlamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180. yıldönümü münasebetiyle emniyet teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere bu güzel buluşmaya vesile olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bir yandan özellikle ülkemiz, diğer yandan teşkilatımızın bu gayretlerini görmemezlikten gelmemiz mümkün değil. Ve bugün sizlerle bir araya gelerek bu anlamlı programı gerçekleştirmek bizleri gerçekten mutlu etmiştir. Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümünü özellikle canı gönülden tebrik ediyorum. Yarından itibaren kutlamaya başlayacağımız Polis Haftası’nın da emniyet teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hafta boyunca yapılacak etkinliklerin aramızdaki birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni ediyorum. Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için tereddüt etmeden canlarını feda eden tüm şehit polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyor, her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Emniyet teşkilatı olarak sizler son derece önemli, önemli olduğu kadar da bizleri geleceğe taşıyan hem de canlarınız pahasına bir icra kabiliyeti taşıyorsunuz. Bir yandan ülkemiz sathında huzur ve asayişi sağlarken, diğer yandan suçun ve suçlunun her türlüsüyle cansiparane mücadele ediyorsunuz" dedi.

Emniyet güçlerinin milletin güven ve huzur içinde yaşaması için gece gündüz demeden fedakarca gayret sarf ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Askerimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız, bekçilerimiz ve istihbarat mensuplarımızla birlikte çetelere, şehir eşkıyalarına, teröristlere, zehir tacirlerine, kaçakçılara, kısacası suçluların hiçbirine göz açtırmıyorsunuz. Hangi zorlu şartlar altında çalıştığınızı, milletimizin huzur ve emniyeti için nelerden feragat etmek zorunda kaldığınızı gayet iyi biliyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi zaman sokakların terörize edildiği, sizlere taşla, sopayla, hatta baltayla, asitle saldıran azgın azınlığın tedhişiyle, kimi zaman zehir tacirlerinin, suç şebekelerinin, eli kanlı çetelerin sinsi oyunlarıyla, kimi zaman trafik magandalarıyla, tarihi eser ve insan kaçakçılarıyla, kimi zaman da 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi milletimizin geleceğini kasteden hainlerle nasıl mücadele ettiğinizi elbette çok iyi biliyoruz" dedi.

Büyük bir özveriyle çalışan polislerin her birini yürekten tebrik ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, sizi de her türlü beladan, musibetten, kötülükten muhafaza eylesin. Hükümet olarak bizler de gerek insan kaynağı, gerek teknoloji ve teçhizat noktasında polisimizin güçlendirilmesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Şunu bir an olsun aklınızdan çıkarmamanızı sizlerden rica ediyorum. Sizler sadece ailelerinizin değil, milletimizin de gurur kaynağısınız. Sizler, huzurumuzun, esenliğimizin, emniyetimizin teminatısınız. Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz. Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır. Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir. Çapulcuların her türlü hakaretlerine, saldırı ve kışkırtmalarına rağmen hukuk kuralları içinde vazifelerini bihakkın yerine getirmişlerdir. Gezi olayları vari provokasyon girişimleri sahiplerinin ellerinde patlamıştır" ifadelerini kullandı.