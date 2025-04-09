Rotary 2440. Bölge’ye bağlı Bursa Çekirge Rotaract Kulübü’nün geleneksel hale getirdiği Ata Balosu, bu yıl da büyük bir coşkuyla düzenleniyor. 12 Nisan’da gerçekleşecek gecenin onur konuğu Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı olacak.BURSA (İGFA) - Bursa Çekirge Rotaract Kulübü’nün geleneksel etkinliği “Ata Balosu”, bu yıl 17’ncisiyle 12 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 19.30’da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Gastro Sanayi’de gerçekleştirilecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma gecesinin onur konuğu Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı olacak.

Çekirge Rotaract Kulübü Dönem Başkanı Yaren Maviler, balonun Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını genç nesillere aktarma misyonu taşıdığını belirterek, Ulu Önderi bir kez daha saygıyla anacaklarını söyledi. Gecede Cihat Yaycı'nın “Atatürk ve Mavi Vatan” başlıklı bir konuşma yapacağını belirten Dönem Başkanı Maviler, davetlilerin kırmızı, beyaz veya siyah kıyafet giymesi zorunlu olduğunu söyledi.