Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Saim Akınal başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis ve Meslek Komite Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İş dünyasının talep ve beklentileri, güncel ekonomik gelişmeler, üretim, ihracat ve istihdam verilerinin değerlendirildiği meclis toplantısında, GSO’nun çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

GSO Meclis Başkan Yardımcısı Saim Akınal, meclis toplantısının açılış konuşmasına, Gaziantep sanayisinin gelişmesinde önemli katkıları bulunan GSO Kurucu Meclis Başkanı merhum Naci Topçuoğlu’nun vefatının 17’inci yıldönümünü anarak başladı.

Gaziantep sanayisinin geçmişten bu yana üretkenliği, ihracat gücü ve girişimcilik ruhuyla Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirten Saim Akınal, ‘’Küresel ekonomik zorluklar ve iç piyasalardaki daralmaya rağmen sanayicilerimiz yılmadan üretmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de meclis toplantısındaki konuşmasında, Merkez Bankası tarafından enflasyon beklentisi nedeniyle sıkılaşma duruşunun devam edeceği yönündeki açıklamalara atıfta bulunarak, "Bu durum en büyük sorunumuz olan, kredi maliyetlerinin düşürülmesi konusunda beklentilerimizi ötelememize sebep oluyor. Üreten kesimin artan sıkıntıları karşısında, ticari kredi maliyetlerine çözüm bulmak zorundayız’’ dedi.

7-9 Mayıs tarihlerinde Orta Doğu’nun en büyük gıda fuarını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez’in katılımlarıyla Gaziantep’te gerçekleştirdiklerini belirten Ünverdi, "Fuarımızın açılışına ulusal ve uluslararası devlet erkanı ile 12 ülkeden büyükelçiler ve bin kişilik profesyonel alım heyeti katıldı. Başta Orta Doğu, Avrupa ülkeleri, Balkanlar, Orta Asya ve Amerika olmak üzere toplam 36 ülkeden 2 bin 500’ün üzerinde yabancı ziyaretçi ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle birlikte yaklaşık 20 bin kişi fuarımızı ziyaret etti. Olağanüstü dönüşler aldık ve bundan sonraki fuarlarımız için çıtayı yukarıya taşıdık. Gıda fuarı artık gelecek fuarlarımız için referans olacak ve üzerine koyarak fuarcılıkta eminim yeni bir çığır açacağız. Fuarımızda emeği olan herkese, tüm paydaşlarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Gaziantep’in ekonomik verilerine de değinen Adnan Ünverdi, ‘’Gaziantep’ten nisan ayında geçen yılın nisan ayına göre yüzde 9 oranında artışla 777 milyon 529 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Yapılan ihracatta tekstil ürünleri yüzde 35,4 ile birinci sırada, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri yüzde 35,4 ile ikinci sırada, kimya ve plastik ürünleri ile yüzde 12,2 ile üçüncü sırada yer almaktadır’’ diye konuştu.

Meclis toplantısı soru-cevap kısmının ardından sona erdi.