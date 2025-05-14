Bursa’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda paha biçilmez operasyona imza atan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 66 yaşındaki iş adamının adresine yaptığı baskında Napolyon ve Osmanlı dönemlerine ait toplam 122’si altın 1009 adet sikke, 4 adet Osmanlı dönemine ait kağıt para ele geçirdi.

Bursa il Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmada, aldığı istihbari bilgiler sonucunda Nilüfer İlçesinde oturan R.Ö., isimli 66 yaşındaki bir iş adamını radarına aldı. Ekipler takip ettiği şüphelinin adresine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlediği baskında Napolyon ve Osmanlı dönemlerine ait 887 gümüş, 122 altın olmak üzere 1009 sikke 4 adet Osmanlı dönemine ait kağıt para ele geçirdi. Paha biçilmez operasyonda tarihi eserler muhafaza altına alınıp, inceleme yapılmak üzere ilgili müze müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli R.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.