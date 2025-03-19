Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mart Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis ve Meslek Komite Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, GSO tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, yürütülen çalışmalar, güncel ekonomik gelişmeler ile meclis üyelerinin iş dünyasına yönelik talep ve beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Meclis toplantısının açılış konuşmasına tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek başlayan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Ülkemiz ve dünya ekonomisinin zorlu süreçlerden geçtiği bir dönemde, sanayiciler olarak bizler üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Ancak küresel dalgalanmalar, ekonomik belirsizlikler ve bölgesel gelişmeler sanayimizi doğrudan etkiliyor. Ekonomimizin temel taşı olan sanayi sektörümüzü güçlendirecek adımlarla yolumuza devam etmek, buna bağlı olarak istihdamı koruyarak ve ihracatta yeni pazarlara açılarak Gaziantep’in üretim gücünü daha da yukarı taşımak durumundayız’’ dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’ de meclis toplantısındaki konuşmasına, Merkez Bankası’nın üçüncü kez politika faizinde indirime gittiğini ve şubat ayında 250 baz puanlık indirimle politika faizinin yüzde 42,5’e düşürüldüğünü dile getirerek, "Bankacılık sektörü faiz indirimlerini mevduat faizlerine hemen yansıttığı gibi indirimlerin ticari kredilere de hemen yansımasını bekliyoruz. Daralan piyasa şartlarına üreten kesimin zorluklarını her platformda dile getiriyoruz. Enflasyonla hep birlikte mücadele ettiğimiz bu süreçte, reel faizin de bir an önce makul seviyelere çekilerek sanayicinin de nefes alması sağlanmalıdır. Bu doğrultuda, dünyada yeni denklemlerin konuşulduğu bir döngüde pazarlarımızı kaybetmeden üretimi güçlendirecek ve firmalarımızı daha rekabetçi kılacak şartlarının oluşturulması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Enflasyonun çok gerisinde kalan döviz kurunda biraz da olsa hareketlilik başladığını belirten Adnan Ünverdi, "Özellikle Euro’da yaşanan artışlar ihracatçılarımıza olumlu yansıyacaktır. Ekonomi yönetimi kontrollü geçiş için sıkılaştırmayı sürdürürken, faiz ve döviz kurundaki göstergeler ülkemiz ekonomisinde yeni bir dönemece yaklaşıldığını gösteriyor. Beklentimiz o ki en kısa zamanda bir rahatlama süreci başlar, üreten kesimin eli rahatlar, ekonomide normalleşme sağlanarak sanayicinin elini güçlendirecek ve yatırım iştahını artıracak adımlar kısa sürede atılır’’ ifadelerini kullandı.

Gaziantep’in ekonomik verilerine de değinen Ünverdi, ‘’Gaziantep’ten şubat ayında 803 milyon 790 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Yapılan ihracatta tekstil ürünleri yüzde 36,5 ile birinci sırada, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri yüzde 34,5 ile ikinci sırada, kimya ve plastik ürünleri ile yüzde 12 ile üçüncü sırada yer almaktadır’’ şeklinde konuştu.

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat da Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB’de yürütülen çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Özpolat, yürütülen çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgiler paylaşarak, "OSB’mizde, 1. bölgenin yol çalışmalarının tamamı bitti. İlave genişleme alanında bulunan 132 bin metrekare yüzölçümlü parselin bedeli ödenerek tapusu alındı ve harita, imar ve proje çalışmaları başlatıldı. İlave alanda geriye kalan 673 bin metrekare alanın da alım süreci devam etmektedir. Ayakkabı OSB, Cumhurbaşkanlığı yatırım programına dahil edilmiştir" diye konuştu.

Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi.