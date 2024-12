Teknoloji ağırlıklı üretim ve girişimciliği destekleyen GOSB Teknopark, 2023 yılı verilerini baz alarak başarılı firmalarını ödüllendirdi.

GOSB Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve 12 kategoride 42 ödülün takdim edildiği törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Kaymakamı M. Ali Özyiğit, KOSGEB Başkanı A. Serdar İbrahimcioğlu, Kocaeli Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, TGBD Başkanı Dr. İbrahim Yavuz, yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, sektör temsilcileri, firma sahipleri ile basın mensupları katıldı.

“Firmalarımız dünya çapında önemli başarılara imza atıyor”

Ödül töreninde konuşma yapan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “Milli teknoloji, yerli ve milli üretim, başta Savunma Sanayii olmak üzere ülkemizin gelmiş olduğu seviyeler bizleri çok mutlu ediyor. Özellikle gençlerimizin yapmış olduğu çalışmalar bilişim sektöründe ve diğer milli teknoloji sektöründe öne çıkan firmalarımız Dünya çapında önemli başarılara imza atmaktadır. Bu başarıların bu tür organizasyonlarla ödüllendirilmesi bizler için çok kıymetli. Tüm ödül alan firmalarımızı tebrik ediyorum. Daha nice başarılara imza atacaklarına inancımız tamdır” dedi.

“GOSB Teknopark, fikirlerin, yeniliklerin ve inovasyonun doğduğu bir ekosistem"

“GOSB Teknopark, kurulduğu günden bu yana bir vizyonun, bir misyonun ve bir idealin somutlaşmış halidir” diyen GOSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sinan Gider, “Burası, yalnızca bir çalışma alanı değil; fikirlerin, yeniliklerin ve inovasyonun doğduğu bir ekosistemdir. Bizim için teknopark, yalnızca dört duvardan ibaret değildir. Burada her duvar bir hikâye anlatır; her oda, hayallere açılan bir pencere, her koridor ise geleceğe uzanan bir köprüdür. GOSB Teknopark bölgede artı değer oluşturabilmek için bünyesinde bulunan firmaları özenle seçip, onların gelişip kalkınabilmeleri için doğru yönlendirmeleri yapmaktadır. Türkiye’nin bilim, teknoloji ve sanayi politika ve amaçlarını gerçekleştirmede katkıda bulunabilmek için sanayi-üniversite ilişkilerine ivme kazandırmayı önceliklendirmektedir. GOSB Teknopark, istihdam, girişimcilik, inovasyon ve kurumsal performansı olumlu yönde etkileyerek bölgesel ve ulusal kalkınmaya önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Teknoparkımız stratejik hedefleri doğrultusunda Ar-Ge insan kaynağı niteliğini artırarak, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere yönelik harcamalara ağırlık vermektedir. Yenilikçi fikirleri ile uluslararası arenada tanınırlığını artırmayı amaçlayan GOSB Teknopark, yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla etkileşimi artırarak önemli iş birliklerine imza atmaktadır. Teknoparkımızda çalışan her birey, yalnızca bir profesyonel değil; aynı zamanda bir hayalperest, bir yenilikçi ve bir vizyoner. Siz değerli girişimcilerimiz ve firmalarımız, burada sadece projeler üretmiyorsunuz; aynı zamanda umut, ilham ve geleceğe dair güven inşa ediyorsunuz. Teknoloji geliştirme bölgemiz, yalnızca fiziksel bir alan değil; bir başarı fabrikasıdır. Ve bu başarı, sizlerin emeği ve özverisi sayesinde mümkün olmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Hayallerin gerçeğe dönüştüğü, emeğin başarıyla taçlandığı ve azmin ödüllendirildiği bir gece”

GOSB teknopark ailesi olarak teknoloji ve inovasyonun sadece bireysel çaba ile değil iş birliği, dayanışma ve iyi niyetli çabalar ile mümkün olacağının altını çizen GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, “Hayallerin gerçeğe dönüştüğü, emeğin başarıyla taçlandığı ve azmin ödüllendirildiği bu özel gecede bir araya gelmiş olmanın mutluluğu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın Türkiye yüzyılı vizyonu ile milli teknoloji hamlesi hedeflerine hep birlikte yürürken bu salonda bulunan her bir kişinin Türkiye’nin teknoloji yolculuğuna eşsiz bir katkı sunduğuna şahitlik ediyoruz. Bu gecede burada sadece geçmiş başarılarımızı kutlamayacağız. Aynı zamanda ortak değerlerimizi, ortak hedeflerimizi bu hedeflere birlikte yürüme azmimizi ve geleceğe birlikte yürüme umutlarımı pekiştireceğiz. Kalbi keşfetme, öğrenme ve bulma arzusu ile dolu değerli girişimcilerimiz! Her birimiz bulunduğunuz sektörlere liderlik yaparak yalnızca işletmelerini değil aynı zamanda ülkenin geleceğini de şekillendiriyorsunuz. Bizler GOSB teknopark ailesi olarak teknoloji ve inovasyonun sadece bireysel çaba ile değil iş birliği, dayanışma ve iyi niyetli çabalar ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bu inançla gerek çalıştaylarımızda gerekse eğitim programlarımızda farklı sektörlerden firmaların akademisyenlerin, sanayicilerin, girişimcilerin ve toplumun birçok farklı kesiminin bir araya gelmesini, bilgi ve tecrübelerini paylaşmasını ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla bugün burada ödül alacak firmalarımız bu kolektif çabanın gücünü temsil etmektedir. Teknoparkımızın ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon sistemine katkı sağlayan önemli bir aktör olduğunu her zaman gururla ifade ediyoruz. Bu başarı yalnızca fiziksel alanlarımızı genişletmekle değil yönetsel kabiliyetlerimizi arttırmakla mümkün olmaktadır. Bu kapsamda teknoparkımızı bir stratejik plan doğrultusunda yöneterek vizyon, misyon ve temel stratejik amaçlarımızı belirleyip insan kaynağımızı güçlendirip yeteneklerimi yönetip ve güçlendirip sürdürülebilir bir gelecek inşa etme gayretindeyiz. Bu gayretleri sarfederken her aşamada yönetim kurulumuzun sonsuz desteğini arkamızda hissetmenin güvenini ve mutluluğunu yaşıyoruz. GOSB teknopark olarak teknoloji ve üretim toplumu olmayı sürdürülebilir kalkınmanın ana ekseninde kabul eden sanayi birikimi ile ulusal ve uluslararası üretim ve ticarileştirme kültürünün bütünleştiği, yerli ve yenilikçi yenliklere hizmet eden dijital ve yeşil dönüşüm odaklı girişimlerle bölgesine liderlik eden girişimci ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlayan bir teknopark olma vizyonu ile yola çıkmış bulunuyoruz” diye konuştu.

Ödül töreni, ödüllerin takdim edilmesi ve aile fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.