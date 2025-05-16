Manisa Celal Bayar Üniversitesinde, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte görme engelli öğrencilere, günlük yaşamlarını kolaylaştıracak ve bağımsız hareket kabiliyetlerini destekleyecek yerli teknoloji firması WeWALK tarafından geliştirilen, WeWALK Akıllı Baston 2 Plus, akıllı bastonlar hediye edildi.

MCBÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen teslim törenine Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ay, Engelli Koordinasyon Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özhan Kalaç, akademisyenler ve görme engelli öğrenciler katıldı.

Engelli Koordinasyon Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özhan Kalaç üniversite olarak engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Amacımız, üniversitemizi engelli dostu bir kampüs haline getirmek ve öğrencilerimizin her türlü zorluğun üstesinden gelmelerine yardımcı olmak. Akıllı bastonlar da bu hedefimize ulaşmada önemli bir adım teşkil ediyor." dedi.

Akıllı bastonlar, sahip oldukları sensörler sayesinde çevredeki engelleri algılayarak kullanıcısını titreşim veya sesli uyarılarla bilgilendiriyor. Üzerinde bulunan ultrasonik sensörler, sesli yönlendirme sistemi ve akıllı telefon entegrasyonu gibi gelişmiş özellikleri sayesinde kullanıcıların çevrelerini daha güvenli şekilde algılamalarına ve şehir içi navigasyon hizmetlerinden de etkin şekilde faydalanmalarına imkan tanıyor.

Bu sayede görme engelli bireylerin daha güvenli ve bilinçli bir şekilde hareket etmeleri mümkün hale geliyor. Bastonların dağıtımı sırasında duygusal anlar yaşanırken, öğrenciler bu anlamlı destekten dolayı üniversite yönetimine teşekkürlerini iletti.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, üniversite olarak tüm öğrencilerin eşit şartlarda eğitim almasını ve sosyal hayata aktif katılımlarını önemsediklerini vurguladı. Rektör Kibar, "Görme engelli öğrencilerimizin hayatlarına bir nebze de olsa dokunabilmek ve onların bağımsız adımlar atmasına destek olmak istedik. Akıllı bastonların, öğrencilerimizin güvenliğini artıracağına ve hareket özgürlüklerini genişleteceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.