Üç yıl önce eğitim hayatına başlayan Gördes Kur’an Kursu, ilk hafızlarını mezun etti. 6 öğrencinin hafız olarak yetiştiği kursta, örgün eğitimine devam eden çocuklara hafızlık eğitimi de veriliyor.

2022 yılında Manisa’nın Gördes ilçesinde, Gördes İlçe Müftülüğü bünyesinde eğitime başlayan 45 öğrenci kapasiteli Gördes Kur’an Kursu, ilk meyvelerini verdi. 6 öğrenci eğitimini tamamlayarak hafız oldu. Hafızlık öğrencileri, aynı zamanda örgün eğitimlerine de devam edebiliyor. Kur’an kursuna, 4. sınıfı tamamlayıp 5. sınıfa geçenler ve 5. sınıfı tamamlayıp 6. sınıfa geçen öğrencilerin başvuruları kabul ediliyor.

Başvurular Gördes İlçe Müftülüğüne yapıldığını kaydeden Gördes Hafızlık Kur’an Kursu Yöneticisi Mustafa Devrik, "Kur’an-ı Kerimi ezberleyerek Allah’ın bu dünya hayatında bir insana verebileceği en büyük şeref olan hafızlık için öğrencilerimize kursumuzda eğitim veriyoruz. Kur’an-ı sadece dilleriyle değil gönülleriyle de taşıyan bir nesil yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. 5. sınıfta temel eğitim olarak aldığımız öğrencilerimizi başta Kur’an eğitimi olmak üzere temel dini bilgiler ve akademik başarılarını da gözeterek okulla beraber hafızlık eğitimi vermekteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde başkanlığımızın destekleri, aynı zamanda Kuran kursu derneğimizin gayretleriyle öğrencilerimize günümüzün ihtiyaçlarına yönelik birçok imkanı sunmaktayız" dedi.

Farklı sosyal aktiviteler de yapılıyor

Kur’an kursunda farklı etkinliklere de yer verdiklerini anlatan Devrik, "Derslerdeki yoğun tempolarını biraz olsun hafifletmek maksadıyla halı saha, piknik, il içi ve il dışı geziler, kendi alanında uzman meslek guruplarının tecrübe paylaşımları, playstation, masa tenisi, langırt ve farklı organizasyonlarla öğrencilerimizi destekliyoruz. Abese süresinde, ‘İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar.’ buyruluyor. Bunun başlıca sebebi, inandığımız o mahşer günü geldiğinde dünyada iken emanetçisi olduğumuz kişileri o vaat edilen güne hakiki manada hazırlamadığımızdan dolayıdır. Bizler de en başta anne babalar olarak yavrularımızı bize şefaatçi olacakken şikayetçi olmamaları adına tüm hafızlık yaş gurubunda çocuğu olan kardeşlerimizi, evlatlarını yetiştirmek üzere kursumuza davet ediyoruz" şeklinde konuştu.