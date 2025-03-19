Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu, Bilecik’te düzenlenen ‘Gönül Sofraları’ iftar programı ile bir kez daha vurgulandı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, şehrin yerel basın mensupları ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri buluştu. Yemek organizasyonu, toplumun farklı kesimlerini aynı masa etrafında bir araya getirerek gönül bağlarını güçlendirmeyi amaçladı.

İftar programı sırasında konuşan Serkan Yıldırım, Ramazan ayının manevi önemine vurgu yaparak, "Bu sofralar birlik ve beraberliğimizin en güzel ifadesi. Toplumumuzun her kesimi ile dayanışmamızı pekiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Programa katılan yerel basın ve STK temsilcileri, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu tür buluşmaların kentteki sosyal dokuyu güçlendirdiğine dikkat çektiler.