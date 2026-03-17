Bilecik 1. Amatör Lig'de A ve B Gruplarında 12 ve 11'inci hafta geride kalırken, Pazaryerispor rakibine gol oldu yağdı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de A Grubu'nda 12'inci hafta geride kalırken, oynanan 4 müsabakada fileler 18 kez havalandı. Ligin lideri Osmaneli Gençlerbirliği Spor kendi evinde ligin alt sırasında yer alan Kınıkspor'u 5-0 yenerken liderliğini sürdürdü. Vitraspor kendi evinde Gülümbespor'u 5-1'lik skorla geçerken, 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Akpınarspor'u 3-1'lik skorla geçti. Cihangazispor ligden düşmesi kesinleşince ligden çekilen Gölpazarı Belediyespor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu sonuçlar sonrası Osmaneli Gençlerbirliği Spor33, Vitraspor 26, 1969 Bilecik Spor Kulübü22, Gülümbespor 18 ve Akpınarspor 16 puanla lideri takip ettiler. Ligin 13'üncü haftasında 28 Mart günü 1969 Bilecik Spor Kulübü-Cihangazispor, Gülümbespor- Osmaneli Gençlerbirliği Spor ve Akpınarspor-Kınıkspor karşı karşıya gelecek. Ligden çekilen Gölpazarı Belediyespor ile karşılaşacak olan Vitraspor 3-0 hükmen galip sayılacak.

Pazaryerispor gol oldu yağdı

Bilecik 1. Amatör Lig'de B Grubu'nda 11'inci hafta geride kalırken, liderin en yakın takipçisi Pazaryerispor gol oldu yağdı. Ligde bu hafta oynanan 3 müsabakada 20 kez fileler havalanırken, lider Osmanelispor, Karaköyspor deplasmanında 6-1'lik skorla döndü. Pazaryerispor, Edebalispor deplasmanından 9-1'lik skorla evine dönerken, Bozüyükspor kendi evinde Kürespor'a 3-0 yenildi. Ligin bu haftasını ligden çekilen Ertuğrulspor BAY geçti. Bu sonuçlar sonrası Osmanelispor 25, Pazaryerispor 24, Karaköyspor 21, Kürespor 16, Bozüyükspor 13, Edebalipor 4 puanla lideri takip etti.

Ligin 12'inci haftasında 29 Mart günü Pazaryerispor-Karaköyspor, Osmanelispor-Bozüyükspor karşı karşıya gelecek. Ligden çekilen Ertuğrulspor ile karşı karşıya gelecek olan Kürespor 3-0 hükmen galip sayılacak. Bu haftayı ise, Edebalispor BAY geçecek.

Öte yandan Ramazan Bayramı nedeniyle ligde bu hafta maç oynanmayacak.