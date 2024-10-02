Balıkesir, en yaşlı nüfus oranına sahip 6. İl Balıkesir, en yaşlı nüfus oranına sahip 6. İl

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan yakalanan 1 kişi tutuklandı, uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında emniyet güçleri, şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yaptıkları aramalarda 16 gram bonzai ve 2 gram metanfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu kullanımıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında ise yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: iha