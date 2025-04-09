Gönen Kaymakamlığı tarafından verilen bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı’nın 2024 yılı verileri dikkat çekici rakamları da beraberinde getirdi. Jandarma sorumluluk alanlarında hırsızlık olaylarında yüzde 40 oranında azalma kaydedilirken, alkollü araç kullanımında ise yüzde 70 oranında artış yaşandığı bildirildi.

2024 Yılı boyunca toplam 64 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği belirtilirken, trafik güvenliğini tehdit eden alkollü araç kullanımındaki artışın dikkat çekici seviyelere ulaştığı kaydedildi. Yetkililer, sürücülerin daha dikkatli ve sorumlu davranmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Bağ ve Bahçelerde Hırsızlık Olaylarına Dikkat

Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı, özellikle bağ ve bahçelerde yaşanan hırsızlık olaylarının son dönemde artış gösterdiğine dikkat çekti. Bu tür olayların genellikle vatandaşların kıymetli eşyalarını barakalarda güvenlik önlemi almadan bırakmasından kaynaklandığı ifade edildi. Yetkililer, vatandaşları kolay taşınabilir ama değerli eşyalarını güvenlik tedbiri olmadan bırakmamaları yönünde uyardı.

Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Hırsızlığı Uyarısı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan hırsızlıklarına karşı da önlem çağrısı yapıldı. Vatandaşlara, hayvanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik kamerası gibi teknolojik sistemlerden yararlanmaları, çoban köpeği bulundurmaları ve ağıl/ahır girişlerine zil takmaları gibi tedbirleri almaları gerektiği bildirildi.

Gönen Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı, halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla sahada yürütülen denetim ve devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.