Siverek Devlet Hastanesi otoparkında bir otomobilde çıkan yangın başka bir araca sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iki araç kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, yanında bulunan başka bir araca da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yangın nedeniyle her iki araç da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.