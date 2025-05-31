Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Gönen Orman İşletme Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının inşasına düzenlenen temel atma töreniyle başladı.

Mevcut hizmet binasının deprem analiz raporlarının olumsuz çıkması nedeniyle kullanım dışı bırakılmasına karar verildi. Orman Genel Müdürlüğü’nün onayıyla 2025 yılı yatırım programına alınan yeni hizmet binasının temeli, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, ilçe protokolü, vatandaşlar ve kurum personelinin katılımıyla dualar eşliğinde atıldı.

Törende konuşan Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, tamamlandığında yeni binanın vatandaşlara daha modern ve ferah bir ortamda hizmet vereceğini belirtti. Şen, inşaatın en kısa sürede tamamlanarak kuruma ve devlete hayırlı olması temennisinde bulundu.