Balıkesir’in Gönen ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Denizkent-Biga yolu üzerindeki Tahirova mevkisinde M.E. idaresindeki 10 TD 659 plakalı ticari araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.