Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında ’İlçe Müdürleri Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki toplantıya müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. İl genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri, projeler, akademik başarı durumu ve karşılaşılan sorunlar toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek toplantı sonrası yaptığı kısa bir açıklamada, "Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik stratejilerin görüşüldüğü toplantıda, kurumsal iletişimin güçlendirilmesi ve iş birliğinin artırılması yönünde kararlar alındı. Eğitimde sürdürülebilir başarı için koordinasyon ve iş birliği çok önemli. Bu tür toplantılar, sahadaki çalışmaları daha verimli hale getiriyor" dedi.