Türkiye’deki rezene üretiminin yüzde 54’ünü gerçekleştiren Tefenni ilçesinde geçtiğimiz yıllarda Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında “Göller Yöresinin Sarı Gelini Tefenni Rezenesi ile Genç-İşsiz Kadın İstihdamı” projesi ile Rezene İşleme Tesisi kuruldu. Rezenenin üretiminde önemli pay sahibi olan ilçede eleme ve paketlemeye yönelik kazandırılan tesiste sözleşmeli ve organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve çiftçilerin ürettiği ürünlerin yüksek katma değerli hale getirilmesi için çalışma başlatıldı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının desteği ve koordinasyonu ile ilk etapta 100 ton organik rezenenin sözleşmeli tarım yöntemiyle üretimi ve satışı için dünyanın en büyük bitki çayı toptancısı konumunda olan çok uluslu bir firmanın temsilcileri ile protokol imzalandı. Önümüzdeki yıllarda ise bu rakamın 250 tona çıkarılması hedefleniyor.

Tesis işletmecisi Tefenni Belediyesi ve firma arasında imzalana protokole; BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, firması temsilcileri ve sözleşmeli organik tarım gerçekleştiren çiftçiler katıldı.

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler törende yaptığı konuşmada; “Burada amacımız geleceğe miras bırakabileceğimiz daha kıymetli bir üretim ekosistemi oluşturmak bu bağlamda bu tesisin daha katma değerli sürdürülebilir üretim yapmasını sağlamak. Temel hedefimiz hep beraber daha fazla üretmemiz çiftçimizin daha çok gelir kazanması. Bizler de BAKA olarak her zaman destek vermeye hazırız. Sadece rezene ürünü için değil bölgemizde yetişen tüm tıbbi ve aromatik bitki türleri için tedarik aşamaları da dahil olmak üzere destek vermeye hazırız.” dedi.

Protokol imza töreninde konuşan Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz; “Kıymetli hemşerilerim bugün itibariyle çiftçimizin ürününe değer katabilmek, üretilen ürüne pazar garantisi sağlayabilmek, sözleşmeli ürün ekebilmelerinin önünü açabilmek ve Türkiye üretiminin büyük çoğunluğuna sahip olduğumuz rezene ürünün desteklenerek, çok daha fazla su tüketimine sebep olan mısır üretiminin önüne geçebilmek adına, belediyemiz rezene tesisi işletmesi ile özel bir şirket arasında, BAKA Genel Sekreterimizin de destekleri ile üretici çiftçi vatandaşlarımız ile beraber “Rezene Eleme Temizleme Protokolü” imzalanmıştır. Bu protokol çerçevesinde Üreticimizin ürettiği rezenenin ilçe dışına çıkmadan vatandaşlarımızın kendi gözleri önünde yabancı maddelerden arındırılması gerçekleştirilecek ve çiftçimizin daha önceki yıllarda olduğu gibi rezene üretimine tekrar ağırlık vermesi amaçlanarak ekonomik girdilerinin yükselmesi sağlanacaktır. Protokolün çiftçilerimize, Tefenni’mize vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini aktardı.