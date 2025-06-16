Bu yıl 5’incisi düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge 2025, sporseverlerin yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini Kemer Golf Kulübü’nde bir araya getirdi.

Turkcell’in desteğiyle Turkcell Platinum Golf Challenge 2025, yerli ve yabancı toplam 300’e yakın sporcunun katılımı ile 13-15 Haziran tarihlerinde Kemer Golf Kulübü’nde düzenlendi. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ev sahipliğinde 5’incisi düzenlenen turnuvada, iş dünyasından Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir ve Erdem Kıramer’in yanı sıra cemiyet hayatından Serra Tokar, Hamit Altıntop, Merve Müftüoğlu gibi golf dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan turnuva, 15 Haziran akşamı sona erdi. Şampiyonluk kupasını erkekler Turkcell Gross ve A kategorisinde Selim Gülmen, kadınlar Turkcell Gross ve A kategorisinde Merve Müftüoğlu kaldırdı.

"Kurulduğumuz günden bu yana, Türkiye’de sporun en büyük destekçilerinden biriyiz"

Ödül töreninde bir konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi: "Bu güzel yaz gününde, doğayla iç içe, rekabetin centilmenlikle buluştuğu bir atmosferde sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak sporu, toplumsal gelişimin ve sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Birleştirici gücüne inandığımız sporun, kurulduğumuz günden bu yana ülkemizdeki en büyük destekçilerinden biriyiz. Birçok branşta sporcularımızın yanında oluyoruz. Çok farklı spor organizasyonlarına sponsorluk desteği sağlıyoruz. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Golf Challenge’ın Babalar Gününe denk gelmesi ise etkinliği çok daha anlamlı kılıyor. Bu vesileyle, pek çok başarılı sporcu evlat yetiştiren babalar başta olmak üzere tüm babaların Babalar Gününü yürekten kutluyorum."

Turnuva, ünlü simalar arasında tatlı bir rekabete sahne oldu. Şampiyon olan golf tutkunları 15 Haziran akşamında düzenlenen tören ile ödüllerini aldı. 13 farklı kategoride gerçekleşen turnuvada kazananlar şu şekilde:

Turkcell Gross Erkekler

Selim Gülmen

Longest Drive Erkekler

Cengiz Karaduman

Nearest to the Pin Erkekler

Murat Kader

Erkekler A Kategori

Selim Gülmen

Murat Ögel

Turgay Akbal

Erkekler B Kategori

Zafer Türkoğlu

Muhittin Erdem Bekler

Mehmet Mete Boybeyi

Erkekler C Kategori

Fatih Azaklı

Zafer Demirtaş

Ali Suat Yalçınkaya

Turkcell Gross Kadınlar

Merve Müftüoğlu

Longest Drive Kadınlar

Joelle Benjenk

Nearest to the Pin Kadınlar

Canan Erem

Kadınlar A Kategori

Merve Müftüoğlu

Nükhet Sebükcebe

Tülay Turhan

Kadınlar B Kategori

Jeong Su Kim

Mesude Emel Evliyazade

Yulia Zülfikari

Minik Erkekler

Yusuf Kaan Damçayırı

Emir Bahadır

Sinan Kalelioğlu

Minik Kızlar

Ayşe Mina Gündoğar

Defne Güney

Nil Mira Tavas

Junior Erkekler

Aslan Kaan Bulut

Tunç Aslan

Ali Emir Uyar

Junior Kızlar

Maya Baral

Defne Satar